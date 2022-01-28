В ГБР заявили, что Порошенко хочет сорвать следствие и "только политизирует процесс"

Меру пресечения пятому президенту ведомство считает "слишком снисходительной".

В ГБР заявили, что Порошенко хочет сорвать следствие и "только политизирует процесс"
Фото: Lb.ua

Государственное бюро расследований напомнило пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко, подозреваемому в так называемом "угольном деле", что он обязан сотрудничать со следствием.

Таким образом, пресс-служба ведомства отреагировала на заявления защиты Порошенко.

“Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс Украины. Подчеркиваем, участвовать в процессуальных действиях является обязанностью П. Порошенко. Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет. Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный «не будет сотрудничать со следствием", – говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГБР в пятницу, 28 января.

В ГБР подчеркнули, что любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в каком-либо уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действий, которые следует провести во время расследования.

"Итак, приходится констатировать, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс", – отмечается в заявлении ГБР.

В ведомстве в очередной раз призвали команду народного депутата не манипулировать информацией и не распространять фейки.

В частности, в ГБР подчеркнули, что на 31 января допрос Виктора Медведчука в ГБР не планируется. Следовательно, речи о так называемом "перекрестном допросе" с Петром Порошенко быть не может.

"ГБР считает, что было бы достойным Петру Порошенко не прятаться, не убегать от процессуальных действий, а принимать полноценное участие в них. Напоминаем, что в следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко 31 января 2022 года в 11:00", - подытожили в ведомстве.

19 января Печерский суд назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения – личное обязательство. В то же время, политик должен сдать загранпаспорт, прибывать при первом требовании в суд и следователей и не может ехать за пределы Киева и Киевской области без предупреждения.

Сторона защиты говорила, что будет обжаловать это, требование же сдать паспорт препятствует заграничным рабочим поездкам народного депутата. Адвокаты на суде настаивали, что суд не должен назначать какую-либо меру пресечения.

Обвинение, которое на суде просило содержание под стражей с альтернативой в 1 млрд гривен, также подало обжалование.

Сегодня Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение обжалования меры пресечения Порошенко. Суд будет рассматривать обжалование сторон защиты и обвинения.

В суде судья-докладчик Ященко сказал, что материалы "угольного дела" в апелляционный суд не поступили из суда первой инстанции – Печерского райсуда.

Рассмотрение дела перенесено на 11 часов 11 февраля 2022 года.

Напомним, что содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяри инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ, с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: "Ненависть к политическим оппонентам раскалывает общество"Порошенко: "Ненависть к политическим оппонентам раскалывает общество"
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение обжалования меры пресечения ПорошенкоКиевский апелляционный суд перенес рассмотрение обжалования меры пресечения Порошенко
Под Киевским апелляционным судом начал собираться митинг в поддержку ПорошенкоПод Киевским апелляционным судом начал собираться митинг в поддержку Порошенко
В РоSSии заявили, что НАТО использует неядерные страны для "отработки применения против РФ ядерного оружия"В РоSSии заявили, что НАТО использует неядерные страны для "отработки применения против РФ ядерного оружия"
Фонд Порошенко приобрел шестой комплект оптической видеоразведки для передовойФонд Порошенко приобрел шестой комплект оптической видеоразведки для передовой
Порошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажаПорошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа
Порошенко призвал внести на рассмотрение парламента увеличение расходов на оборонуПорошенко призвал внести на рассмотрение парламента увеличение расходов на оборону
ГБР вызвало Порошенко на допрос на 31 январяГБР вызвало Порошенко на допрос на 31 января
Апелляцию на меру пресечения Порошенко назначили на 28 январяАпелляцию на меру пресечения Порошенко назначили на 28 января
Порошенко: "Лишь "Слуга народа" не поддержала предложение об увеличении финансирования армии"Порошенко: "Лишь "Слуга народа" не поддержала предложение об увеличении финансирования армии"
Последние новости
Подгружаем последние новости