В ГБР заявили, что Порошенко хочет сорвать следствие и "только политизирует процесс"

Государственное бюро расследований напомнило пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко, подозреваемому в так называемом "угольном деле", что он обязан сотрудничать со следствием.

Таким образом, пресс-служба ведомства отреагировала на заявления защиты Порошенко.

“Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс Украины. Подчеркиваем, участвовать в процессуальных действиях является обязанностью П. Порошенко. Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет. Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный «не будет сотрудничать со следствием", – говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГБР в пятницу, 28 января.

В ГБР подчеркнули, что любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в каком-либо уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действий, которые следует провести во время расследования.

"Итак, приходится констатировать, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс", – отмечается в заявлении ГБР.

В ведомстве в очередной раз призвали команду народного депутата не манипулировать информацией и не распространять фейки.

В частности, в ГБР подчеркнули, что на 31 января допрос Виктора Медведчука в ГБР не планируется. Следовательно, речи о так называемом "перекрестном допросе" с Петром Порошенко быть не может.

"ГБР считает, что было бы достойным Петру Порошенко не прятаться, не убегать от процессуальных действий, а принимать полноценное участие в них. Напоминаем, что в следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко 31 января 2022 года в 11:00", - подытожили в ведомстве.

19 января Печерский суд назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения – личное обязательство. В то же время, политик должен сдать загранпаспорт, прибывать при первом требовании в суд и следователей и не может ехать за пределы Киева и Киевской области без предупреждения.

Сторона защиты говорила, что будет обжаловать это, требование же сдать паспорт препятствует заграничным рабочим поездкам народного депутата. Адвокаты на суде настаивали, что суд не должен назначать какую-либо меру пресечения.

Обвинение, которое на суде просило содержание под стражей с альтернативой в 1 млрд гривен, также подало обжалование.

Сегодня Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение обжалования меры пресечения Порошенко. Суд будет рассматривать обжалование сторон защиты и обвинения.

В суде судья-докладчик Ященко сказал, что материалы "угольного дела" в апелляционный суд не поступили из суда первой инстанции – Печерского райсуда.

Рассмотрение дела перенесено на 11 часов 11 февраля 2022 года.

Напомним, что содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяри инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.