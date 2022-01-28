В Киеве разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего информацию об СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила дежурного агента РоSSийской Федерации в столице Украины. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое роSSийскими спецслужбами.

Фото: СБУ

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

Установлено, что в поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ . Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию роSSийским спецслужбам.

"Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве .

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

В настоящее время задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.