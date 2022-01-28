Работники ГБР провели обыски в Черниговском горсовете, ОГА и ряде коммерческих предприятий

Следственные действия проходят по делу о махинации при подготовке и проведении публичных закупок услуг по ремонту дорог.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в Черниговском горсовете, Облгосадминистрации Чернигова и ряде коммерческих предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что следственные действия проходят по делу о махинации при подготовке и проведении публичных закупок услуг по ремонту дорог городского значения.

"Установлено, что в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на сумму свыше 350 миллионов гривен. По предварительной информации, во время аукциона чиновники создали искусственные условия для победы определенной компании. Компания-«победитель» заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на местных заводах по искусственно завышенным ценам, которыми руководят менеджеры связанные с руководством Черниговского горсовета. Это привело к проведению некачественного ремонта дорог и бюджетных потерь", - сообщили в ГБР.

В настоящее время продолжаются экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба, нанесенного государству.

Также проверяется причастность должностных лиц горсовета и подчиненных ему предприятий, а также частных обществ к совершению уголовного правонарушения.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Напомним, за два последних месяца в Чернигове проведено обысков в пять раз больше, чем за предыдущие шесть лет. Комитет избирателей Украины связывает всплеск внимания правоохранителей в Чернигов с приближением промежуточных выборов в Верховную Раду в 206 округе и усматривает в этом признаки прямого политического давления.

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет защищать городского голову Чернигова Владислава Атрошенко и всех городских голов от политических преследований Банковой.

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