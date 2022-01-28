РоSSия направила медицинские подразделения на границу с Украиной, – WSJ

Это может быть последним приготовлением к вторжению.

РоSSия отправила в границу с Украиной медицинские подразделения, что, очевидно, может означать последнее приготовление к вторжению. Такой уровень готовности РФ не достигал прошлых периодов наращивания сил.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников западных оборонных ведомств.

Как отмечает издание, это еще не означает, что нападение обязательно произойдет. Однако это усилило разногласия между западными союзниками относительно намерений роSSийского президента Владимира Путина.

" США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, похоже, делают разные выводы из идентичных разведданных", – пишет WSJ.

Ситуация вокруг Украины станет главным пунктом повестки дня переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.