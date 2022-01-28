Тимошенко призвала власти откровенно разговаривать с гражданами о "закулисье"

Также политик подчеркнула, что власти должны уделить особое внимание обеспечению армии и наведению порядка внутри страны.

Тимошенко призвала власти откровенно разговаривать с гражданами о "закулисье"
Фото: Макс Требухов

Укрепление армии, проведение реформ для социально-экономического развития государства, а также честный и откровенный разговор власти с обществом помогут унять панику среди украинцев и дать отпор врагу.

Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Она сообщила, что по оценкам военных экспертов, вокруг границ Украины идет концентрация военной силы и техники, однако ее недостаточно для полномасштабного вторжения в страну, которая имеет более 40 млн человек. А значит, цель этой операции лежит в политической плоскости - Украину пытаются заставить реализовать Минские договоренности.

«Минские соглашения с первого дня подписания предыдущим президентом были неприемлемы для Украины. Наша команда сразу четко указала, что это фактически сдача независимости и суверенитета страны. Ими предусмотрено, что временно оккупированная территория Донбасса превращается в автономию, у которой будут не связанные с центральной украинской властью собственные суды, собственная армия, собственный законодательный орган. И самое главное - это проведение местных выборов, и только потом предусмотрены вывод войск и демилитаризация.Таким образом страна-агрессор будет иметь под своим контролем эту автономию, а поскольку там насчитывается более 3 млн избирателей, то после ближайших парламентских или президентских выборов Украина вернется под политический контроль РФ», – пояснила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, в такой ситуации нужно откровенно и искренне разговаривать с гражданами, чтобы они знали, что реально происходит за кулисами.

Юлия Тимошенко также подчеркнула, что власти должны уделить особое внимание обеспечению армии и наведению порядка внутри страны.

«Нужно объединиться и создать Кабмин национального единства - собрать лучших специалистов, которые смогут покончить с финансово-экономическими, социальными и энергетическими проблемами, и показать, что Украина сильна во всех проявлениях. Надо дать армии все, что нужно - оружие, денежное обеспечение, всю систему поддержки. Не может быть такого, чтобы в бюджете на строительство дорог выделялось больше средств, чем на оборону. Власти нужно от политики колонизации Украины перейти к политике развития национального государства и построению сильной экономики. Сейчас для нашего народа важно быть едиными и настроенными на то, что мы свою страну сможем защитить», – резюмировала политик.

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