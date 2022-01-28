Порошенко: "Ненависть к политическим оппонентам раскалывает общество"

Лидер "ЕС" призвал власти объединить все демократические проевропейские силы для защиты Украины.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Киевском апелляционном суде призвал украинцев к единению ради защиты Украины. Он подчеркнул, что ненависть к политическим оппонентам опасна и раскалывает общество.

Фото: пресс-служба "ЕС"

"Сегодня мы с вами боремся не за Порошенко и даже не за права человека. Потому что если они такое делают с Порошенко, можете себе представить, что они делают с простыми обычными украинцами. Сегодня мы с вами боремся за Украину", – цитирует политика пресс-служба "ЕС".

"Именно поэтому я с первых дней этого процесса призываю к единству. Ненависть, которой не должно быть, не должна расколоть украинцев. Потому что наш главный враг – Путин, и мы должны встретить его сильными и объединенными", – отметил Петр Порошенко.

Политик выразил уверенность в победе и обратился к власти.

"За нами – правда. Потому что народ с нами, мы победим. Но победим мы не вас, потому что вы просто оппоненты, и нет у меня такой цели. А победим мы Путина, потому что Украина – не РоSSия. Мы сделали это вместе в 2014 -м, мы сделаем это вместе в 2022-м. И мы будем вместе двигать страну в Европу, как я делал это с 2014-го по 2019-й", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" отметил, что единственный выход для власти – объединить все демократические проевропейские силы для защиты государства.

"Пригласить к себе всех лидеров оппозиции, выйти бок о бок и сказать – мы Украину не сдадим, мы найдем возможность снять угрозу с фронта, снять энергетическую удавку. Мы точно знаем, за что мы боремся – за наше государство, за демократию. Мы боремся за то, за что всегда боролись украинцы – за свободу. Мы боремся за нашу землю. Мы – ответственные государственники, и мы победим", – резюмировал он.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение обжалования меры пресечения Порошенко. Суд будет рассматривать обжалования сторон защиты и обвинения.

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