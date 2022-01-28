В Минздраве прогнозируют 40-60 тыс. случаев ковида в сутки через неделю-две

Введение локдауна не предполагается, потому что в стране действует адаптивный карантин.

В Минздраве прогнозируют 40-60 тыс. случаев ковида в сутки через неделю-две
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения прогнозирует увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.

Об этом заявил журналистам глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы прогнозируем 40-60 тысяч (случаев ковида, - ред.) и уже в ближайшие недели. То есть через неделю-две Украина будет выходить на пиковые значения по количеству случаев коронавирусной болезни", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине не предполагается введение локдауна, поскольку в стране действует адаптивный карантин, показавший свою эффективность тем, что в первую волну 10 областей не заходили в "красную" зону вообще, а осенью – шесть.

"Поскольку Украина велика, распространение коронавирусной болезни, регистрация количества случаев и нагрузка на систему здравоохранения - неоднородны, и когда одна область может выйти из красного уровня эпидемической опасности, другая может в него зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет... Мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы найти эту золотую середину: чтобы не испытала коллапс система здравоохранения и было как можно меньшее влияние на экономику нашей страны", - пояснил министр.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель.

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