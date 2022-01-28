70 депутатов не вернулись в Раду после зимних каникул, - КИУ

Комитет избирателей проанализировал показатели посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады после возобновления работы парламента в январе 2022 года. Так, за период с 25 по 28 января состоялись четыре пленарных заседания, на всех из них не были зарегистрированы 70 депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Среди отсутствующих депутатов: 26 представителей "Слуги Народа", 13 депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь", восемь внефракционных, по шесть от "Батькивщины" и "Голоса", пятеро депутатов группы "За будущее", четыре депутата "Евросолидарности" и двое нардепов группы "Доверие".

Среди основных причин отсутствия депутатов на пленарных заседаниях называют коронавирус, работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы и прогулы.

"27 января голова Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что 24 народных депутата болеют ковидом. Как известно, еще четыре нардепа отправились на сессию ПАСЕ . Другие члены делегации работают онлайн. Однако реальное количество отсутствующих втрое выше", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

"Официально в Верховной Раде не указывают причины, по которым народные депутаты отсутствуют на пленарных заседаниях. Однако можно предположить, что коронавирус и работа в ПАСЕ – не единственные основания для отсутствия депутатов на заседаниях. Вероятно, часть политиков пропускают начало работы ВР, поскольку еще не вернулись с зимних каникул, в том числе из-за границы. Это традиционная ситуация для января, а среди отсутствующих политиков – часть известных депутатов-прогульщиков", – добавил Кошель.

Напомним, сегодня парламент закрыл шестую сессию без голосования за законопроекты и депутатские обращения. В зале только заслушали отчёты министров. Следующая неделя также должна была быть пленарной, поскольку она является началом новой сессии, но вчера из-за высокой заболеваемости среди депутатов приняли решение изменить календарный план и до 15 февраля работать в комитетах. Изменения коснулись трех пленарных дней.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что нардепы не пошли на дополнительные каникулы, а будут работать удаленно.