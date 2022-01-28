ЕС обсуждает отключение РФ от SWIFT — глава Еврокомиссии

Евросоюз обсуждает все возможные санкции против РоSSии в случае вторжения в Украину, в том числе и отключения страны от системы SWIFT. Об этом в интервью CNN заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

ЕС обсуждает отключение РФ от SWIFT — глава Еврокомиссии
Фото: 24tv.ua

«Я хочу со всей ясностью заявить: с повестки дня ничего не снято», — подчеркнула она.

Глава ЕК отметила, что санкции могут включить прекращение работы «Северного потока-2», а также исключение РоSSии из SWIFT — «сети с высоким уровнем безопасности, объединяющей тысячи финансовых учреждений по всему миру».

Урсула фон дер Ляен также подчеркнули, что РоSSия зависит от торговли с Европейским союзом, а у ЕС есть значительный экономический рычаг.

«Вы не должны забывать, что Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером РоSSии. Между Россией и Европейским союзом осуществляется около 40% торговли и товаров. Евросоюз также является крупнейшим иностранным инвестором в РоSSии — 75% прямых иностранных инвестиций поступает из Евросоюза, поэтому эти цифры говорят вам о том, что у нас есть сильные рычаги влияния, и в этом случае РоSSии будет очень больно, если она усугубит агрессию против Украины», — отметила президент ЕК.

Предыстория

26 января стало известно, что Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций на РоSSию, в частности отключение от системы Swift.

Ранее Минфин писал, что Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения РоSSии в Украину.

В Совете национальной безопасности США (NSC) заявили, что рассматривают отключение РоSSии от системы международных платежей SWIFT.

В свою очередь в РФ заявили, что не боятся запрета операций с долларом и евро, потому что есть «очень перспективный юань».

В декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Киева разрабатывают ряд санкций против РоSSии на случай новой агрессии против Украины, в частности «ядерный вариант» — отключение от платежной системы SWIFT.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МВД передал Зеленскому представление о назначении нового командующего НацгвардиейГлава МВД передал Зеленскому представление о назначении нового командующего Нацгвардией
Глава правоохранительного комитета в Раде: "Должна быть создана военная полиция для недопущения повторения стрельбы в Днепре"Глава правоохранительного комитета в Раде: "Должна быть создана военная полиция для недопущения повторения стрельбы в Днепре"
Глава ВМС Германии подал в отставку после заявлений о КрымеГлава ВМС Германии подал в отставку после заявлений о Крыме
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Глава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая ЧечняГлава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая Чечня
Жовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в МадридеЖовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в Мадриде
"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании
Глава МИД Канады напомнила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в УкраинуГлава МИД Канады напомнила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
"Мы примем это решение", – глава МИД Канады об оружии для Украины"Мы примем это решение", – глава МИД Канады об оружии для Украины
Глава ПЦУ Епифаний заболел ковидомГлава ПЦУ Епифаний заболел ковидом
Последние новости
Подгружаем последние новости