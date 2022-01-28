ЕС обсуждает отключение РФ от SWIFT — глава Еврокомиссии

Евросоюз обсуждает все возможные санкции против РоSSии в случае вторжения в Украину, в том числе и отключения страны от системы SWIFT. Об этом в интервью CNN заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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«Я хочу со всей ясностью заявить: с повестки дня ничего не снято», — подчеркнула она.

Глава ЕК отметила, что санкции могут включить прекращение работы «Северного потока-2», а также исключение РоSSии из SWIFT — «сети с высоким уровнем безопасности, объединяющей тысячи финансовых учреждений по всему миру».

Урсула фон дер Ляен также подчеркнули, что РоSSия зависит от торговли с Европейским союзом, а у ЕС есть значительный экономический рычаг.

«Вы не должны забывать, что Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером РоSSии. Между Россией и Европейским союзом осуществляется около 40% торговли и товаров. Евросоюз также является крупнейшим иностранным инвестором в РоSSии — 75% прямых иностранных инвестиций поступает из Евросоюза , поэтому эти цифры говорят вам о том, что у нас есть сильные рычаги влияния, и в этом случае РоSSии будет очень больно, если она усугубит агрессию против Украины», — отметила президент ЕК.

Предыстория

26 января стало известно, что Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций на РоSSию, в частности отключение от системы Swift.

Ранее Минфин писал, что Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения РоSSии в Украину.

В Совете национальной безопасности США (NSC) заявили, что рассматривают отключение РоSSии от системы международных платежей SWIFT.

В свою очередь в РФ заявили, что не боятся запрета операций с долларом и евро, потому что есть «очень перспективный юань».