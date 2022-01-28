Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение обжалования меры пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалоб на избранную пятому президенту, нардепу "Европейской солидарности" Петру Порошенко по делу о государственной измене меру пресечения в виде личного обязательства.

В суде судья-докладчик Ященко сказал, что материалы "угольного дела" в апелляционный суд не поступили из суда первой инстанции – Печерского райсуда.

Рассмотрение дела перенесено на 11 часов 11 февраля 2022 года.

"В Апелляционный суд поступили жалобы прокуроров и стороны защиты относительно решения Печерского районного суда в отношении пятого президента Украины. В понедельник, 24 января, были совершены все действия в соответствии с УПК, то есть было назначено рассмотрение апелляционных жалоб с последующими дополнениями. Соответствующим образом были оповещены участники, направлен запрос в Печерский райсуд о предоставлении материалов уголовного производства. По состоянию на данный момент, материалы уголовного производства из Печерского районного суда не поступили", – заявил судья-докладчик.

Под зданием суда между тем собрался митинг в поддержку политика. Перед тем как зайти в суд, Порошенко коротко выступил перед активистами. Он призвал всех объединиться в противодействии роSSийской агрессии и сказал, что "власть борется с оппозицией".

"Я пришел сюда, чтобы отменить решение о незаконном подозрении, решение, принятое под давлением Зеленского, чтобы обезвредить оппозицию, они забрали у меня паспорта... Они запретили мне выезд за пределы Киева и области, чтобы мы не ездили и не объединяли государство". Но мы пришли побеждать, так, как мы победили в Жулянах, как мы победили 17-го, как мы победили 19-го (января – Ред.)", – сказал политик.

19 января Печерский суд назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения – личное обязательство. В то же время, политик должен сдать загранпаспорт, прибывать при первом требовании в суд и к следователям и не выезжать за пределы Киева и Киевской области без предупреждения.

Сторона защиты говорила, что будет обжаловать это, требование же сдать паспорт препятствует заграничным рабочим поездкам народного депутата. Адвокаты на суде настаивали, что суд не должен назначать какую-либо меру пресечения.

Обвинение, которое на суде просило содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен, также подало обжалование.

Напомним, что содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину - только содействие террористам.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.