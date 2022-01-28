Арахамия: "Мы делаем все, чтобы курс не пересек "психологическую границу" - 30 гривен за $1

Слуга народа" подчеркнул, что экономических причин для этого нет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что власти делают все возможное, чтобы не допустить падения курса гривны.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента.

Арахамия считает, что на курс валют негативно влияют сообщения о роSSийской агрессии.

"Это ведь непредсказуемо. Если завтра, условно, еще какие-нибудь сообщения появятся... Как на прошлой неделе было с отъездом семей сотрудников посольств - такой факт стоил где-то две гривны в курсе, понимаете?", - отметил лидер "Слуги народа".

"Люди реагируют нервно и она (гривна, – ред.) сыпется. Экономических причин нет. Это просто благодаря панике. Поэтому я советую всем не поддаваться панике. Если вы уже потеряли на курсе какие-то деньги, просто держите ситуация нормализуется и гривна вернется на предыдущие отметки", - добавил Арахамия.

Напомним, Кабмин заложил в бюджет на 2022 год курс доллара 28,6 грн.