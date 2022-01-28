Арахамия: "Мы делаем все, чтобы курс не пересек "психологическую границу" - 30 гривен за $1

Слуга народа" подчеркнул, что экономических причин для этого нет.

Арахамия: "Мы делаем все, чтобы курс не пересек "психологическую границу" - 30 гривен за $1
Фото: пресс-служба партии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что власти делают все возможное, чтобы не допустить падения курса гривны.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента.

Арахамия считает, что на курс валют негативно влияют сообщения о роSSийской агрессии.

"Это ведь непредсказуемо. Если завтра, условно, еще какие-нибудь сообщения появятся... Как на прошлой неделе было с отъездом семей сотрудников посольств - такой факт стоил где-то две гривны в курсе, понимаете?", - отметил лидер "Слуги народа".

"Люди реагируют нервно и она (гривна, – ред.) сыпется. Экономических причин нет. Это просто благодаря панике. Поэтому я советую всем не поддаваться панике. Если вы уже потеряли на курсе какие-то деньги, просто держите ситуация нормализуется и гривна вернется на предыдущие отметки", - добавил Арахамия.

Напомним, Кабмин заложил в бюджет на 2022 год курс доллара 28,6 грн.

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