"Рада не идет на каникулы на две недели. Депутаты будут работать в комитетах", - Арахамия

Верховная Рада не будет работать в пленарном режиме две недели, но это не означает депутатских каникул. Парламентарии будут продолжать работу в комитетах, поскольку это можно делать в онлайн-режиме.

Об этом в комментарии журналистам сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Не надо говорить, что это на каникулы - это неправда. Потому что большинство законопроектов нарабатываются в комитетах. Я говорю - давайте на две недели пойдем в комитеты. Почему? Потому что мы приняли работу через Zoom дистанционно - даже больные ковидом депутаты могут из дома подключиться и нормально нарабатывать законопроекты", – пояснил он.

Арахамия считает, что депутаты заражались бы цепной реакцией друг от друга, если бы с таким уровнем заболеваемости продолжали ходить в Раду. Сейчас в парламенте болеют ковидом около 40 парламентариев.

"Нужен какой-то инкубационный период, чтобы люди посидели дома, поработали над онлайн-документами", – добавил он.

Арахамия считает, что низкая явка депутатов "Слуги народа" не свидетельствует о распаде монокоалиции, о котором рассказывает оппозиция.

Сегодня парламент закрыл шестую сессию без голосования за законопроекты и депутатские обращения. В зале только заслушали отчёты министров. Следующая неделя также должна была быть пленарной, поскольку она является началом новой сессии, но вчера из-за высокой заболеваемости среди депутатов приняли решение изменить календарный план и до 15 февраля работать в комитетах. Изменения пришлись только на три пленарных дня.