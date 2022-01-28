Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. Это - не дружеский шаг"

"Три, четыре, пять "точных дат" возможного вторжения уже прошло".

Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. Это - не дружеский шаг"
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снова заявил, что Запад и США своими заявлениями "сеют панику" по поводу нападения роSSийской Федерации на Украину.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" (вторжения, - ред.) уже прошло, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают , но это точно работает не в пользу экономики Украины... Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Дмитрий Кулеба как министр иностранных дел постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески", - отметил Арахамия.

Он также отметил, что весной большинство сигналов о возможном вторжении – это были данные разведки.

"То есть это более строго выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск... Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появилось... А первые две недели, когда это действительно случалось - это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так было. А сейчас даже такого нет. Сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN уже обнародованы", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия также заявил, что не стоит удивляться заявлениям Александра Лукашенко о готовности Беларуси поддерживать РоSSию в войне против Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехатьСША не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать
США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - КулебаСША заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
В Госдепе исключили начало работы "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в УкраинуВ Госдепе исключили начало работы "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину
Порошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажаПорошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа
"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе
Италия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуИталия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в Украину
Белый дом обнародовал детали экономических санкций против РоSSии в случае ее вторжения в УкраинуБелый дом обнародовал детали экономических санкций против РоSSии в случае ее вторжения в Украину
США предупредили Минск о последствиях в случае вторжения РоSSии в Украину из БеларусиСША предупредили Минск о последствиях в случае вторжения РоSSии в Украину из Беларуси
Чехия может рассмотреть возможность перекидывания в Украину своих военныхЧехия может рассмотреть возможность перекидывания в Украину своих военных
Последние новости
Подгружаем последние новости