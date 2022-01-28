Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. Это - не дружеский шаг"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снова заявил, что Запад и США своими заявлениями "сеют панику" по поводу нападения роSSийской Федерации на Украину.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" (вторжения, - ред.) уже прошло, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают , но это точно работает не в пользу экономики Украины... Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Дмитрий Кулеба как министр иностранных дел постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески", - отметил Арахамия.

Он также отметил, что весной большинство сигналов о возможном вторжении – это были данные разведки.

"То есть это более строго выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск... Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появилось... А первые две недели, когда это действительно случалось - это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так было. А сейчас даже такого нет. Сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN уже обнародованы", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия также заявил, что не стоит удивляться заявлениям Александра Лукашенко о готовности Беларуси поддерживать РоSSию в войне против Украины.