У Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSии

Спикер президента призвал верить только официальным релизам.

У Зеленского опровергли распространенные данные о "споре" с Байденом по поводу уровня угрозы РоSSии
Фото: Офіс президента

Представитель президента Украины Сергей Никифоров опроверг распространенную американским СМИ CNN информацию о том, что между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом во время вчерашнего телефонного разговора произошел спор из-за уровня угрозы новой агрессии РоSSии.

В Facebook Никифоров написал, что информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины абсолютно не соответствует действительности.

"Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное - домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", - отметил он.

Отрицание распространенных данных во время часа вопросов правительству в парламенте озвучил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника написало, что Байден якобы заявил Зеленскому, что есть угроза быстрой атаки РоSSии, и вторжение "почти несомненно" состоится в феврале. Зеленский якобы ответил, что угроза от РоSSии есть, но нет уверенности, что атака произойдет.

В Белом доме распространенные данные тоже не подтверждали. По результатам разговора в Офисе президента говорили, что главы государств обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Речь шла также о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи.

Белый дом заявил тоже, что Штаты изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки Украины для помощи экономике в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи Россией.

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