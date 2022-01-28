Резников: позиция Германии по поставкам вооружения Украине де-факто поощряет агрессора

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина очень ценит помощь Германии, но не воспринимает ее официальную позицию по поставкам вооружения.

Об этом он заявил, выступая с отчетом в Верховной Раде.

"Мы очень ценим помощь Германии в лечении наших раненых воинов. У Украины много друзей в Германии, и мы благодарны за поддержку, но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружения и решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора", – подчеркнул Резников.

Министр обороны обратил внимание на то, что цель Кремля - не столько Украина, сколько подрыв НАТО и Европейского Союза.

"Мы обращаем внимание партнеров, что наши прогнозы по действиям Кремля сбываются. И если Германия не изменит позицию по отражению роSSийской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики – и это не преувеличение. Материальная основа для ГДР уже существует. Это не только "Северный поток-2", раньше это был газопровод "Опал". Это и представители немецкого истеблишмента на роSSийских зарплатах, и отдельные вице-адмиралы, торпедирующие собственную страну странными высказываниями. О другой роSSийской активности немцы сами сами знают: мы предупреждали партнеров, что целью Кремля является не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС . ...", - подчеркнул Резников.

"Восстановление ГДР – это логическое продолжение роSSийских требований, которые уже заявлены. РоSSия официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах – это тоже казалось невозможным", – добавил он.

Напомним, 21 января Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение. Сама Германия заявляла, что не будет поставлять Украине вооружение. По мнению чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они есть уже сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время, Германия оказывает Украине другую помощь. К примеру, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью более 5 млн евро. В Германии также лечат тяжелораненых украинских военных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставить оружие.

27 января Бундестаг провел слушания по просьбе украинской стороны. Они касались предотвращения роSSийской угрозы. Депутаты подтвердили, что готовы к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину, однако поставлять вооружение Украине Германия не собирается и в дальнейшем.

Ранее министр обороны Латвии назвал "позорной" позицию Германии, препятствующей поставке оружия Украине.