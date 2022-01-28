Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева
Сегодня рассматривается апелляция на меру пресечения Петра Порошенко.
Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что власть оказывает давление на следствие по делу против Порошенко и препятствует проведению мирной акции возле Апелляционного суда Киева, где рассматривают апелляцию по мере пресечения лидеру оппозиции Петру Порошенко.
По словам Геращенко, «Европейская Солидарность», согласно закону еще 26 января подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела всю соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции, пообщалась с полицией.
«Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили границы полиции, перекрыты входы в суд, КАМАЗы с Нацгвардией в полной амуниции, с оружием и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции», – сообщила депутат.
Депутаты обратились к руководству Нацполиции и МВД с требованием соблюдения законности, "в том числе права украинцев на протест и мирные собрания".