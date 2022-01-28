Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева

Сегодня рассматривается апелляция на меру пресечения Петра Порошенко.

Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева
Фото: eurosolidarity.org

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что власть оказывает давление на следствие по делу против Порошенко и препятствует проведению мирной акции возле Апелляционного суда Киева, где рассматривают апелляцию по мере пресечения лидеру оппозиции Петру Порошенко.

По словам Геращенко, «Европейская Солидарность», согласно закону еще 26 января подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела всю соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции, пообщалась с полицией.

«Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили границы полиции, перекрыты входы в суд, КАМАЗы с Нацгвардией в полной амуниции, с оружием и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции», – сообщила депутат.

Депутаты обратились к руководству Нацполиции и МВД с требованием соблюдения законности, "в том числе права украинцев на протест и мирные собрания".

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