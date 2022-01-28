Украина и Канада планируют расширить Соглашение о свободной торговле CUFTA, - Свириденко

В скором времени будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Канадой и Украиной.

Украина и Канада планируют расширить Соглашение о свободной торговле CUFTA, - Свириденко

Украина и Канада готовятся к расширению Соглашения о свободной торговле (CUFTA). Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко по результатам встречи с министром внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг.

“В скором времени состоится 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Канадой и Украиной. Это хороший повод для интеграции новых положений в CUFTA, диверсификации и расширения торгового сотрудничества между Канадой и Украиной, что будет способствовать долгосрочному экономическому росту”, - отметила министерша.

По словам Юлии Свириденко, усиление сети стратегических партнеров Украины и наполнение партнерства живыми проектами для реального сектора экономики является приоритетом правительства и Офиса Президента Украины.

За 2021 год объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с 81,3 до 160,1 миллиона долларов США.

“Глобальные изменения на международных рынках требуют актуализацию CUFTA. Украинский и канадский бизнес прежде всего заинтересованы в сфере услуг, электронной торговле, телекоммуникациях, защите окружающей среды. Мы должны обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса”, - отметила министр.

Напомним, ранее Юлия Свириденко приняла участие во встрече с представителями министерства экономики и финансов Франции, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в отраслях авиастроения и инфраструктуры Украины, в частности в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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