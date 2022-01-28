Резников отчитался в парламенте по ситуации со стягиванием РоSSией войск

Количество стянутых сил в настоящее время соразмерно ситуации, которая была весной прошлого года, но несоразмерна реакция.

По состоянию на сейчас на украинских границах не наблюдается никаких событий или действий военного характера, которые заметно отличались бы от действий РоSSии весной прошлого года.

Единственное отличие, за которым Украина внимательно следит – это ситуация в Беларуси. Кардинально отличается интенсивность гибридных мер, в первую очередь – информационных, а также влияние этих мер на макроэкономическую ситуацию. Об этом на часе вопросов правительству сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Украина владеет всей полнотой информации зарубежных разведчиков. Разница в цифрах по концентрации войск связана с расстоянием и трактовкой этого расстояния – кто-то использует данные о присутствии роSSийских войск на расстоянии 200 км от границы, кто-то – 400. Украина использует данные 200 километров.

Резников отметил, что РоSSия зимой всегда начинает военный учебный период – по всей РоSSии передвигаются войска. Сейчас информацию об этом распространяют специально – это средство давления, и не только на Украину.

В начале декабря 2021 года РоSSия стянула 94 000 военных, с авиационным и морским компонентом было около 110 тысяч. Сейчас Украина наблюдает за 112 000 роSSийских военных, а с авиа- и морской компонентой – около 130 000 человек.

"В апреле 2021 года боевой компонент, который стягивала РоSSия, составлял 126 000 человек. Количество тогда и сейчас соразмерное. Несоразмерна реакция. Также отмечу, что РоSSия стянула на 300 танков больше, чем весной. Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных, и "Стугна", и "Джевелин", гораздо больше, чем количество потенциальных мишеней", - заверил он.

Резников подчеркнул, что существующие сейчас риски и угрозы существуют уже 8 лет.

Что касается Беларуси, он добавил, что сейчас нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами. Относительно роSSийских войск, прибывающих туда на учебу, министр заявил, что они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.

"Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует – это нонсенс. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", – отметил он.

Напомним, с 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить совместные с Россией военные учения "Союзная решительность". РоSSийские военные и техника начали съезжаться туда еще в январе.

РоSSияне с белорусами, по словам Александра Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины".

Территория учений – юг Беларуси, то есть рядом с украинской границей, а также запад Беларуси – около Польши и Литвы, которые являются членами НАТО. Количество военных, которые будут задействованы, пока не известно.