Предпринимателей не подпускают митинговать возле Рады из-за мер при участии президента в Мариинском дворце

Предпринимателей, уже несколько дней митингующих в Правительственном квартале, не подпускают к зданию Верховной Рады из-за мер при участии президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Под парламентом установили железное ограждение, чтобы митингующие не смогли добраться до дворца. Также перекрыто движение возле Министерства здравоохранения.

В настоящее время протестующие находятся в парке возле Рады.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, с начала недели под зданием Верховной Рады в Киеве продолжается митинг предпринимателей. Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу в этом году.

Поначалу митинг был мирным, однако 27 января, когда нардепы завершали пленарную работу, начались стычки. Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики сопротивлялись. В результате столкновений 18 правоохранителей получили телесные повреждения, в частности переломы, черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Что касается участников акции, то известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью. Одна из женщин, находившаяся в толпе митингующих, получила перелом предплечья и трех ребер.

Самых активных нарушителей – 63 человека – задержали. Из них ФЛП оказались 38 человек, еще пятеро были ими, но прекратили деятельность, другие предпринимателями не были. Всех задержанных уже отпустили.