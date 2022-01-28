ГБР пришло с обысками к народному депутату МФО "Разумная политика" Олегу Воронько

Государственное бюро расследований пришло с обысками к народному депутату Олега Воронько, входящему в состав межфракционного объединения Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Первым о следственных действиях в Telegram сообщил Разумков. Он сказал, что вместе с коллегами по МФО выехал к Воронько, и что считает обвинения "притянутыми за уши" и элементом политического преследования.

В Государственном бюро расследований заявили, что обыски проводятся по факту подделки документов.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности), относительно его вхождению в состав исполнительного органа одного из обществ. Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат подал поддельные документы - протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд", - объяснили следователи.

Предварительная квалификация дела:

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

Олег Воронько - депутат фракции "Слуга народа", но после создания МФО Разумкова присоединился к нему.

Воронько занимался реализацией проектов в ИТ-сфере: управлением бизнес-проектами, распространением программных продуктов, цифровых терминалов, фото и контента киосков, разрабатывает технологию защиты цифровой техники и электроники от повреждений во время падения. Основатель "Инстант Фудс Груп" и ООО "Агротрейд групп".