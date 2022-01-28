Британский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с Россией

Известный британский миллиардер и основатель Virgin Ричард Брэнсон отреагировал на скопление роSSийских войск возле границ с Украиной.

В своей статье "Мои мысли об Украине и РоSSии" бизнесммен пишет, что "еще никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле".

"Сейчас каждому из нас тяжело скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки возле границ другой страны?", - возмутился Брэнсон.

Он напомнил, что в 2014 году он и его партнеры приложили усилия для мобилизации роSSийских и украинских бизнесменов, чтобы они поддержали мирное урегулирование конфликта. Однако его план так и не был выполнен, поскольку, по словам миллиардера, роSSийские бизнесмены побоялись это делать публично.

"Восемь лет назад, когда намерения Путина в Украине стали более очевидными для мира, мы приступили к усилиям по мобилизации роSSийских и украинских бизнес-лидеров - стать сторонниками мирного урегулирования отношений между своими странами. Я помню многочисленные глубокие встречи и звонки... Мы также быстро узнали, что ни один из наших роSSийских контактов, приватно выступавших против роSSийского военного вмешательства, не желал заявлять об этом публично, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", - пишет Брэнсон.

Он подчеркнул, что война между Украиной и Россией будет иметь "ужасные и разрушительные последствия", она еще больше изолирует РоSSию и ее президента от остального мира и разрушит роSSийскую экономику. При этом британский миллиардер уверен, что основной удар роSSийской агрессии придется на мирное население.

"И, конечно же, это причинит огромный ущерб и страдания людям, молодым и старикам, которые пытаются жить в мире с обеих сторон границы", - отметил Брэнсон.

Он выразил сомнения в том, что президент РоSSии Путин сможет одержать победу в этой войне.

"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, какими будут перспективы собственной страны в будущем", - написал бизнесмен.

Брэнсон также считает, что помешать Путину вторгнуться в Украину может роSSийский народ.

"В какой-то момент простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежное сопротивление украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане", - подчеркнул миллиардер.

"Для лидеров бизнеса - это момент собраться вместе и отстоять суверенитет Украины. Даже если это имеет свою цену, все мы должны дать четкий сигнал, что односторонняя агрессия всегда неприемлема, и что мировое бизнес-сообщество будет поддерживать весь спектр санкций против любой страны, которая стремится нарушить суверенитет другой", - подытожил Брэнсон.

Напомним, 11 июля прошлого года Брэнсон вместе с командой из пяти человек слетал в космос. Полет ракетоплана Unity длился около часа, в том числе несколько минут в невесомости.

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом учений. Запад подозревает РФ в намерении снова вторгнуться в Украину, но Кремль наличие таких планов отрицает.

Серия переговоров с США , НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не дала результатов. Запад угрожает РоSSии беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РоSSия в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и "подстрекательстве" ее к войне.