Под Киевским апелляционным судом начал собираться митинг в поддержку Порошенко

В ЕС заявили, что людей не пускали на ранее согласованное место проведения акции.

Под зданием Киевского апелляционного суда утром 28 января начал собираться митинг в поддержку пятого президента, народного депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Заседание по рассмотрению жалоб на его меру пресечения запланировано на 11 часов, а начало митинга анонсировали на 10:30. По состоянию на 10.30, по словам корреспондента LB, силовиков было больше, чем участников акции. Активисты строили сцену, а рядом в палатках наливали чай.

Фото: Андрей Оленин

Фото: Андрей Оленин

Фото: Андрей Оленин

Фото: Андрей Оленин

Фото: Андрей Оленин

Фото: Андрей Оленин

Народный депутат " ЕС " Ирина Геращенко в Facebook писала, что еще 26 января политсила подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции и пообщалась с полицией.

"Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили кордоны полиции, перекрыты входы в суд, КАМАЗы с нацгвардией в полном снаряжении, с оружием, и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции", – заявила она.

Во время минувшего митинга в поддержку Порошенко, проходившего под стенами Печерского райсуда Киева , произошли столкновения. Активисты заявили, что правоохранители отобрали у них котлы для приготовления чая и кофе.

19 января Печерский суд назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения – личное обязательство. В то же время, политик должен сдать загранпаспорт, прибывать при первом требовании в суд и к следователям и не выезжать за пределы Киева и Киевской области без предупреждения.

Сторона защиты говорила, что будет обжаловать это, требование же сдать паспорт препятствует заграничным рабочим поездкам народного депутата. Адвокаты на суде настаивали, что суд не должен назначать какую-либо меру пресечения.

Обвинение, которое на суде просило содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен, также подало обжалование.

Напомним, что содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину - только содействие террористам.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.