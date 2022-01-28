Оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

В частности, роSSийские наемники стреляли около Марьинки.

Оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали
Фото: pressjfo.news

За прошедшие сутки, 27 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"На Луганщине, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - напомнили в штабе.

Кроме этого, недалеко от Марьинки роSSийские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих нет.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 26 января трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела первое в 2022 году заседание. Как отметил представитель ОБСЕ Мико Киннунен, соблюдение мер по усилению режима прекращения огня позволило снизить количество обстрелов на 75%.

Однако полное прекращение нарушений режима прекращения огня не достигнуто, что приводит к потерям в Вооруженных силах Украины и разрушению гражданской инфраструктуры.

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