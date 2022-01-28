Президент Эстонии заявил, что нет никаких шансов выполнить требование РоSSии о возвращении НАТО в формат 1997 года

Карис говорит, что "и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе".

Президент Эстонии Алан Карис после ознакомления с письменным ответом США на ультиматумы РоSSии сообщил, что документ соответствует тому, что Штаты объявляли публично.

В интервью Err.ee он отметил, что никто не желает вывозить из Эстонии и других Балтийских стран вооружения в угоду РоSSии.

"Никаких шансов вернуться к ситуации, которая была до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", – считает он.

Карис добавил, что не видит смысла лично ему ехать на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На данный момент я не вижу, что, поехав в Москву, я мог бы сделать больше моих коллег в других странах", - заявил эстонский президент.

Он добавил, что для встречи с Путиным следовало найти и тему для обсуждения.

Напомним, что Эстония, как и другие балтийские страны, выступает с активной поддержкой Украины перед лицом роSSийской агрессии. Страна передает Украине американские противотанковіе ракеті Javelin. Также она хотела поставить гаубицы Д-30 восточногерманского происхождения, но правительство Германии заблокировало это.

В то же время в Берлине говорят, что обрабатывают запрос Эстонии на передачу Украине 122-мм гаубиц немецкого производства. Решение Германии по этому вопросу будет подготовлено и передано Эстонии в ближайшее время.