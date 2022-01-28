Президент Эстонии заявил, что нет никаких шансов выполнить требование РоSSии о возвращении НАТО в формат 1997 года

Карис говорит, что "и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе".

Президент Эстонии заявил, что нет никаких шансов выполнить требование РоSSии о возвращении НАТО в формат 1997 года
Алан Каріс
Фото: ERR.ee

Президент Эстонии Алан Карис после ознакомления с письменным ответом США на ультиматумы РоSSии сообщил, что документ соответствует тому, что Штаты объявляли публично.

В интервью Err.ee он отметил, что никто не желает вывозить из Эстонии и других Балтийских стран вооружения в угоду РоSSии.

"Никаких шансов вернуться к ситуации, которая была до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", – считает он.

Карис добавил, что не видит смысла лично ему ехать на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На данный момент я не вижу, что, поехав в Москву, я мог бы сделать больше моих коллег в других странах", - заявил эстонский президент.

Он добавил, что для встречи с Путиным следовало найти и тему для обсуждения.

Напомним, что Эстония, как и другие балтийские страны, выступает с активной поддержкой Украины перед лицом роSSийской агрессии. Страна передает Украине американские противотанковіе ракеті Javelin. Также она хотела поставить гаубицы Д-30 восточногерманского происхождения, но правительство Германии заблокировало это.

В то же время в Берлине говорят, что обрабатывают запрос Эстонии на передачу Украине 122-мм гаубиц немецкого производства. Решение Германии по этому вопросу будет подготовлено и передано Эстонии в ближайшее время.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
Вторая петиция к президенту с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимое количество подписейВторая петиция к президенту с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимое количество подписей
Кулеба отреагировал на заявление Германии о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не на повестке дняКулеба отреагировал на заявление Германии о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не на повестке дня
В РоSSии заявили, что НАТО использует неядерные страны для "отработки применения против РФ ядерного оружия"В РоSSии заявили, что НАТО использует неядерные страны для "отработки применения против РФ ядерного оружия"
США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - КулебаСША заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба
Президентом Киево-Могилянской академии избран Сергей КвитПрезидентом Киево-Могилянской академии избран Сергей Квит
Китай призвал учесть требования РоSSии по "гарантиям безопасности" и вернуться к Минским соглашениямКитай призвал учесть требования РоSSии по "гарантиям безопасности" и вернуться к Минским соглашениям
"Заявление главы "Единой РоSSии" – шаг к дальнейшей эскалации конфликта", – Мережко"Заявление главы "Единой РоSSии" – шаг к дальнейшей эскалации конфликта", – Мережко
Сенниченко заявил, что повторно написал заявление на увольнениеСенниченко заявил, что повторно написал заявление на увольнение
"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе
Ответ США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИДОтвет США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости