Вторая петиция к президенту с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимое количество подписей

Для того чтобы набрать 25 000 подписей, понадобилось 62 дня.

Уже вторая петиция с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия над женщинами набрала на сайте президента Украины необходимые 25 000 голосов.

Об этом сообщила автор петиции Елена Шевченко, пишет НВ.

По ее словам, 25 000 голосов собралось за 62 дня.

Аналогичное обращение набрало необходимые подписи и в 2020 году. Тогда Владимир Зеленский обещал вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации.

В январе этого года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила убеждение, что Верховная Рада ратифицирует Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнему насилию (Стамбульская конвенция).

Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала ее. В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация", присутствующих в нем.

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, запрещающий дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В январе 2020 г. тогдашний глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отмечал, что перспективы ратификации Стамбульской конвенции украинским парламентом очень низкие.