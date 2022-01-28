Байден провел разговор с Зеленским – третий за два месяца

Среди прочего, обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Байден провел разговор с Зеленским – третий за два месяца
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский в Twitter сообщил, что беседа была длительной.

"Имел долгий телефонный разговор с Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил Президента за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", – отметил он.

О запланированном на вечер четверга разговоре президентов сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он говорил, что "можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы".

Напомним, 9 декабря президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор длился около 1,5 часов. Первоначально планировалось, что президент США поговорит с Зеленским сразу после переговоров с роSSийским президентом Путиным 7 декабря, но звонок был отложен. Джо Байден провел переговоры с главами стран "Квинт" - Германии, Великобритании, Италии и Франции. Разговор с президентом Украины был перенесен на 9 декабря.

Следующий телефонный звонок также был после переговоров Байдена с Путиным 2 января.



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