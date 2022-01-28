США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать

"Вторжение может произойти когда-либо".

США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать

США все еще считают нужным призвать своих граждан уехать с территории Украины из-за риска возможного нового вторжения РоSSии.

Такое заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на брифинге цитирует "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что "вторжение может произойти в любое время, наша оценка не изменилась".

Ранее посольство США в Украине объявило, что "ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны РоSSии, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, или – имеющимися в их распоряжении другими вариантами".

Напомним, Госдеп США поручил семьям американских дипломатов в Украине выехать, а самим работникам посольства разрешил решать по своему усмотрению. Об эвакуации части дипломатов объявили также Германия, Австралия и Великобритания. Канада посоветовала своим гражданам выехать из Украины из-за угрозы военных действий.

В то же время Евросоюз заявил, что не считает нужным эвакуировать своих дипломатов.

Украинские власти подчеркивают, что война в стране продолжается с 2014 года, и сейчас ситуация не свидетельствует о том, что в ближайшее время произойдет новая эскалация.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - КулебаСША заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
В Госдепе исключили начало работы "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в УкраинуВ Госдепе исключили начало работы "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину
Порошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажаПорошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа
"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе
На "Южмаше" 20-летний солдат-срочник расстрелял своих коллег из автоматаНа "Южмаше" 20-летний солдат-срочник расстрелял своих коллег из автомата
Италия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуИталия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в Украину
Белый дом обнародовал детали экономических санкций против РоSSии в случае ее вторжения в УкраинуБелый дом обнародовал детали экономических санкций против РоSSии в случае ее вторжения в Украину
США предупредили Минск о последствиях в случае вторжения РоSSии в Украину из БеларусиСША предупредили Минск о последствиях в случае вторжения РоSSии в Украину из Беларуси
Чехия может рассмотреть возможность перекидывания в Украину своих военныхЧехия может рассмотреть возможность перекидывания в Украину своих военных
Последние новости
Подгружаем последние новости