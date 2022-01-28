США не изменили оценку возможного вторжения в Украину и призывают своих граждан уехать

США все еще считают нужным призвать своих граждан уехать с территории Украины из-за риска возможного нового вторжения РоSSии.

Такое заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на брифинге цитирует "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что "вторжение может произойти в любое время, наша оценка не изменилась".

Ранее посольство США в Украине объявило, что "ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны РоSSии, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, или – имеющимися в их распоряжении другими вариантами".

Напомним, Госдеп США поручил семьям американских дипломатов в Украине выехать, а самим работникам посольства разрешил решать по своему усмотрению. Об эвакуации части дипломатов объявили также Германия, Австралия и Великобритания. Канада посоветовала своим гражданам выехать из Украины из-за угрозы военных действий.

В то же время Евросоюз заявил, что не считает нужным эвакуировать своих дипломатов.

Украинские власти подчеркивают, что война в стране продолжается с 2014 года, и сейчас ситуация не свидетельствует о том, что в ближайшее время произойдет новая эскалация.