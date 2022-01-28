Кулеба отреагировал на заявление Германии о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не на повестке дня
Министр на слова немецкого коллеги ответил, что "не на повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня и РоSSия знает об этом.
В сообщении в Twitter со скриншотом соответствующего заголовка глава внешнеполитического ведомства отметил, что "не на повестке дня ставить под сомнение перспективы евроатлантической интеграции Украины".
"Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", – отметил он.
В интервью WAZ Бербок говорила, что сейчас расширение НАТО на восток не происходит вообще, и у нее был разговор с главой МИД РФ. Она утверждает, что сообщила ему о праве каждой страны выбирать, к какому блоку присоединяться.
"Все знают, что сейчас это (расширение НАТО на восток – Ред.) не на повестке дня, в том числе и РоSSия", – сказала Бербок в ответ на вопрос об отношении к желанию Украины вступить в Альянс.
Напомним, один из самых влиятельных советников (в 2007–2017 годах) Ангелы Меркель Кристоф Гойсген в интервью в октябре 2021 года говорил, что канцлер якобы предотвратила вступление Украины в НАТО, несмотря на сопротивление политической оппозиции в Соединенных Штатах.