Министр на слова немецкого коллеги ответил, что "не на повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня и РоSSия знает об этом.

В сообщении в Twitter со скриншотом соответствующего заголовка глава внешнеполитического ведомства отметил, что "не на повестке дня ставить под сомнение перспективы евроатлантической интеграции Украины".

"Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", – отметил он.

В интервью WAZ Бербок говорила, что сейчас расширение НАТО на восток не происходит вообще, и у нее был разговор с главой МИД РФ . Она утверждает, что сообщила ему о праве каждой страны выбирать, к какому блоку присоединяться.

"Все знают, что сейчас это (расширение НАТО на восток – Ред.) не на повестке дня, в том числе и РоSSия", – сказала Бербок в ответ на вопрос об отношении к желанию Украины вступить в Альянс.

Напомним, один из самых влиятельных советников (в 2007–2017 годах) Ангелы Меркель Кристоф Гойсген в интервью в октябре 2021 года говорил, что канцлер якобы предотвратила вступление Украины в НАТО, несмотря на сопротивление политической оппозиции в Соединенных Штатах.