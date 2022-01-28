В РоSSии заявили, что НАТО использует неядерные страны для "отработки применения против РФ ядерного оружия"

В МИД РФ утверждают, что в 5 государствах находятся около 200 американских ядерных авиабомб B51.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает неядерных членов блока к "отработке применения против РоSSии ядерного оружия".

Соответствующее заявление он сделал в интервью роSSийскому подконтрольному власти агентству ТАСС.

"В пяти неядерных странах НАТО сейчас находится около 200 американских ядерных авиабомб B51. Сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия, способного достигать роSSийской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические", – сказал он.

На сайте НАТО отмечается, что ядерное оружие находится в основе коллективной безопасности Североатлантического союза с момента его создания. Ядерными государствами являются три члена – США , Франция и Великобритания, но в других странах Европы базируется американское ядерное оружие.

Оно сохраняется ради ядерного сдерживания стран-не членов НАТО.