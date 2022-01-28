Министр обороны Украины провел встречу с американскими конгрессменами
С визитом в Минобороны прибыли представители обеих партий.
Министр обороны Алексей Резников провел встречу с представителями Конгресса в Киеве.
С визитом в министерство обороны прибыли члены обеих партий, сообщил Резников в Twitter.
"Имел большую честь приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США в Минобороны. Наше единство – наша сила! В ожидании новых правовых рычагов США для сдерживания роSSийской агрессии!" – написал он.
Напомним, в Украину в январе тремя самолетами доставили американскую оборонную помощь, в том числе и летальное вооружение. В третьей партии, прибывшей 25 января, были доставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
Американская сторона уверяет, что разнообразная поддержка будет продолжаться.
Штаты поставляют в Украину, в частности, медицинское оборудование, боеприпасы, высокоточное вооружение, радиолокационные средства наблюдения. В 2021 году государство получило от США помощи на сумму более 275 млн долларов.
22 января в Украину прибыл первый самолет с помощью – 90 тонн летального оружия, а уже на следующий день – второй, также с летальным оружием.