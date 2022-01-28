США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба

С украинской стороны возражений нет.

США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РоSSии по поводу "гарантий безопасности", - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Соединенные Штаты Америки заранее ознакомили Украину с содержанием своего ответа на требования РоSSии по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы видели письменный ответ США перед тем, как он был передан РоSSии. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило", – написал он в Twitter.

Напомним, 17 декабря прошлого года МИД РФ обнародовал проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых "гарантиях безопасности", предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. 10-13 января 2022 года состоялись три раунда переговоров, посвященных роSSийским претензиям по европейской безопасности: переговоры делегаций РоSSии и США в Женеве, заседание Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ. По их итогам все участники заявили о расхождениях в позициях.

26 января посол США в РоSSии Джон Салливан привез письменный ответ Белого дома на роSSийские предложения относительно безопасности. Текст ответа решили не публиковать. В украинском МИДе заверили, что ответ США относительно "гарантий безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины.

РоSSийский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что детали письменного ответа Соединенных Штатов Америки на требования РФ о "гарантиях безопасности" скоро станут известны широким массам. При этом он отметил, что предоставленные ответы "не содержат позитивной реакции по главному вопросу" – о недопустимости дальнейшего расширения НАТО.

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