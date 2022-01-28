Кличко считает инициативу Правительства об увольнении глав РГА в Киеве подавлением местного самоуправления

Мэр Киева заверил, что местные власти не являются врагом.

Кличко считает инициативу Правительства об увольнении глав РГА в Киеве подавлением местного самоуправления
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Мэр Киева Виталий Кличко назвал согласование Правительством увольнения глав РГА подавлением местного самоуправления. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что соответствующее решение Правительства является неконституционным.

«С политической же точки зрения скажу одно: таким «решением» члены правительства присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытке построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную. Киевлян хочу заверить: интересов общества я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе», - подчеркнул Кличко.

Он призвал власти прекратить внутренние раздоры и сосредоточить усилия на противодействии внешней агрессии.

«Не надо руководствоваться принципом «если ты не прислуга, значит – враг». Не надо презирать местное самоуправление и давить и уничтожать его! Враг сегодня у нас – один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. Сегодня важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. И не время для личностных рефлексий или соревнований. Украинцы снова должны продемонстрировать свое достоинство, сплоченность и готовность всем вместе дать отпор агрессору», - подытожил Кличко.

Кличко сообщил, что не будет увольнять представителей провластной партии с должностей в КГГА за политическую принадлежность.

«Я оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах? Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление – и местное, и государственное – было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным. С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами. Надеюсь, у Президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона», - подытожил Кличко.

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