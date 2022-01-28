Кличко считает инициативу Правительства об увольнении глав РГА в Киеве подавлением местного самоуправления
Мэр Киева заверил, что местные власти не являются врагом.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал согласование Правительством увольнения глав РГА подавлением местного самоуправления. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что соответствующее решение Правительства является неконституционным.
«С политической же точки зрения скажу одно: таким «решением» члены правительства присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытке построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную. Киевлян хочу заверить: интересов общества я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе», - подчеркнул Кличко.
Он призвал власти прекратить внутренние раздоры и сосредоточить усилия на противодействии внешней агрессии.
«Не надо руководствоваться принципом «если ты не прислуга, значит – враг». Не надо презирать местное самоуправление и давить и уничтожать его! Враг сегодня у нас – один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. Сегодня важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. И не время для личностных рефлексий или соревнований. Украинцы снова должны продемонстрировать свое достоинство, сплоченность и готовность всем вместе дать отпор агрессору», - подытожил Кличко.
Кличко сообщил, что не будет увольнять представителей провластной партии с должностей в КГГА за политическую принадлежность.
«Я оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах? Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление – и местное, и государственное – было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным. С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами. Надеюсь, у Президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона», - подытожил Кличко.