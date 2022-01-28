Шмыгаль провел встречу с послами "Большой семерки"

Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества и поддержки Украины в разных областях.

Шмыгаль провел встречу с послами "Большой семерки"
Фото: kmu.gov.ua

В четверг, 27 января, премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Группы Семи (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества и поддержки Украины в разных сферах.

Шмыгаль поблагодарил Евросоюз и страны G7 за оказанную Украине политическую, финансовую и военную поддержку.

"В условиях международного напряжения мы сегодня чувствуем поддержку многих стран. Благодарны правительствам ваших государств за усилия, направленные на поддержку реформ и демократических институций. Усиление обороноспособности Украины и повышение экономической стабильности - самый лучший ответ на действия страны-агрессора", - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что положительные сигналы, которые дают Украине международные партнеры, способствуют укреплению ее позиции.

Премьер отметил, что в ноябре 2021 года Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр совместной с Фондом программы Stand-by и продлил срок ее действия до конца июня этого года. Кроме того, Украина намерена продолжить сотрудничество с МВФ в рамках программ поддержки внедрения реформ и направить запрос в Фонд о создании новой программы.

Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова безотлагательно начать консультации с ЕС по созданию новой программы макрофинансовой помощи. Он также поблагодарил Еврокомиссию за заявление о пакете финансовой помощи Украины в размере 1,2 млрд евро.

С украинской стороны во встрече принял участие министр финансов Сергей Марченко. Со стороны G7 присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады Лариса Галадза-Кронин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Пьер Франческо Дзадзо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Кунинор Мацуда, Глава Представительства Европейского Союза Матти Маасикас, Советник Посольства США Алан Перселл.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" и ЕС. Он пригласил лидеров этих стран посетить Украину.

12 декабря послы G7 по итогам встречи в Ливерпуле обнародовали совместное заявление. В документе, среди прочего, говорится, что военная агрессия РоSSии против Украины будет иметь большие последствия и дорого обойдется Москве.

В течение 2022 года "Большую семерку" – группу семи наиболее развитых стран мира - будет возглавлять Германия.

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