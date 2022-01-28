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2022-01-28
На Луганщине диверсанты боевиков пытались проникнуть на позиции ВСУ, - штаб
Потерь среди военных нет.
Фото: facebook/ОТУ «Північ»
С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.
"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.