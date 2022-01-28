На Луганщине диверсанты боевиков пытались проникнуть на позиции ВСУ, - штаб

Потерь среди военных нет.

На Луганщине диверсанты боевиков пытались проникнуть на позиции ВСУ, - штаб
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
Ответ США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИДОтвет США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИД
ФЛП пытались прорваться в здание Верховной Рады (обновлено)ФЛП пытались прорваться в здание Верховной Рады (обновлено)
Резников: "РФ не создала ударных группировок. Оснований для полномасштабного вторжения нет"Резников: "РФ не создала ударных группировок. Оснований для полномасштабного вторжения нет"
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле ПричепиловкиОккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки
Данилов: для полномасштабного вторжения РоSSии нужен миллион солдатДанилов: для полномасштабного вторжения РоSSии нужен миллион солдат
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку о вызове в судВ ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку о вызове в суд
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Боррель не исключает полномасштабного вторжения РФ в УкраинуБоррель не исключает полномасштабного вторжения РФ в Украину
Тела "боевиков", участвовавших в беспорядках, украли из моргов их "сообщники" – президент КазахстанаТела "боевиков", участвовавших в беспорядках, украли из моргов их "сообщники" – президент Казахстана
Кулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами США и НАТО с РоSSиейКулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами США и НАТО с РоSSией
Последние новости
Подгружаем последние новости