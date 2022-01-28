На Луганщине диверсанты боевиков пытались проникнуть на позиции ВСУ, - штаб

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.