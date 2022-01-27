Командующий Нацгвардии Балан подал в отставку после трагедии в Днепре
"За любые действия и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий".
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе "Южмаш" в Днепре.
Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"С учетом того, что за любые действия, и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и освобождении от должности командующего Национальной гвардией", – сказал Балан.
14 июня 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Балана руководителем Нацгвардии.
Напомним, на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук при выдаче оружия внезапно открыл огонь по коллегам. Он расстрелял караул военных Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – пять военных и один гражданский человек.
Парня задержали возле Подгроднего под Днепром, после того как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождение. Пока ему объявили подозрение по трем статьям.