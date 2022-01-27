"Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги".

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает встречу советников лидеров "нормандской четверки, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить переговоры через две недели в Берлине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – отметил Зеленский.

В пресс-службе президента отметили, что во время встречи в Париже были детально обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было указано, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.

"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса из-за выполнения Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи ближайшим временем, - заявили в пресс-службе президента.

Напомним, 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров в "нормандском формате". Она длилась более семи часов. Советники договорились встретиться снова через две недели в Берлине.

Украину на встрече представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак. Подробнее о переговорах читайте в материале LB.ua "формат: второе дыхание или"

Сегодня член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, народный депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что, по его мнению, сейчас садиться за стол переговоров с россиянами не стоило, а пауза на две недели позволит РоSSии определять дальнейший формат развития событий.