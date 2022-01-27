ПАСЕ приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы

Документ содержит пункты, важные для наказания за преступления РоSSии в Крыму и ОРДЛО.

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы.

Об этом сообщила глава украинской делегации в Ассамблее, депутат от "Слуги Народа" Мария Мезенцева.

Она подчеркнула, что в документе содержатся пункты, важные для дальнейшего справедливого наказания за преступления РоSSии в Крыму и ОРДЛО.

"Это особенно важна резолюция для Украины, ведь с начала оккупации АР Крым и города Севастополя (Украина) было задокументировано 43 случая насильственных исчезновений в Крыму. Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина находится под стражей. Правозащитники также располагают информацией, что на неподконтрольной Киеву территории ОРДЛО без вести пропали 479 человек, на подконтрольной – 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определено – 329 человек, а во время боевых действий – 31 человек", - отметила Мезенцева.

По ее словам, украинская делегация подала шесть поправок в резолюцию. В частности, дополнили пункт фразой, что Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность в связи с непонятной судьбой и местонахождением жертв насильственного исчезновения на территории РФ и территориях, подконтрольных РоSSии, включая АР Крым, город Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.

Также украинская сторона добилась дополнения пункта об определении преступления насильственных исчезновений в соответствии с Конвенцией ООН , которую РоSSия не хочет ратифицировать из-за преступлений в Крыму и Донбассе.

"Мы дополнили документ призывом к государствам-членам СЕ, чтобы срок давности, если он применяется к насильственным исчезновениям, был длительным и пропорциональным чрезвычайной тяжести этого преступления, а также учитывал его длительный характер – это важно в дальнейшем наказании за преступления в Крыму и ОРДЛО" , – отметила депутат.

Украинская делегация призвала ввести санкции против госорганов, подконтрольных государству групп и лиц, причастных к делам о насильственном исчезновении на территории государств-членов Совета Европы или препятствующих эффективному расследованию таких случаев.