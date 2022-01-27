ПАСЕ приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы

Документ содержит пункты, важные для наказания за преступления РоSSии в Крыму и ОРДЛО.

ПАСЕ приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы
Фото: facebook.com/maria.mezentseva

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы.

Об этом сообщила глава украинской делегации в Ассамблее, депутат от "Слуги Народа" Мария Мезенцева.

Она подчеркнула, что в документе содержатся пункты, важные для дальнейшего справедливого наказания за преступления РоSSии в Крыму и ОРДЛО.

"Это особенно важна резолюция для Украины, ведь с начала оккупации АР Крым и города Севастополя (Украина) было задокументировано 43 случая насильственных исчезновений в Крыму. Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина находится под стражей. Правозащитники также располагают информацией, что на неподконтрольной Киеву территории ОРДЛО без вести пропали 479 человек, на подконтрольной – 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определено – 329 человек, а во время боевых действий – 31 человек", - отметила Мезенцева.

По ее словам, украинская делегация подала шесть поправок в резолюцию. В частности, дополнили пункт фразой, что Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность в связи с непонятной судьбой и местонахождением жертв насильственного исчезновения на территории РФ и территориях, подконтрольных РоSSии, включая АР Крым, город Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.

Также украинская сторона добилась дополнения пункта об определении преступления насильственных исчезновений в соответствии с Конвенцией ООН, которую РоSSия не хочет ратифицировать из-за преступлений в Крыму и Донбассе.

"Мы дополнили документ призывом к государствам-членам СЕ, чтобы срок давности, если он применяется к насильственным исчезновениям, был длительным и пропорциональным чрезвычайной тяжести этого преступления, а также учитывал его длительный характер – это важно в дальнейшем наказании за преступления в Крыму и ОРДЛО" , – отметила депутат.

Украинская делегация призвала ввести санкции против госорганов, подконтрольных государству групп и лиц, причастных к делам о насильственном исчезновении на территории государств-членов Совета Европы или препятствующих эффективному расследованию таких случаев.

Напомним, 25 января заместитель главы Госдумы РоSSии Петр Толстой не избран заместителем главы ПАСЕ. За него отдали свои голоса 79 парламентариев, в то время как против высказались 106.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
ПАСЕ ратифицировала полномочия роSSийской делегации, несмотря на возражения УкраиныПАСЕ ратифицировала полномочия роSSийской делегации, несмотря на возражения Украины
Представителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕПредставителя РоSSии Петра Толстого не избрали заместителем главы ПАСЕ
Адвокат экс-главы ВМС ВСУ Березовского сорвал рассмотрение дела о государственной изменеАдвокат экс-главы ВМС ВСУ Березовского сорвал рассмотрение дела о государственной измене
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Верховная Рада Украины осудит решение Государственной думы РФ в случае признания ДНР/ЛНРВерховная Рада Украины осудит решение Государственной думы РФ в случае признания ДНР/ЛНР
Украинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграцииУкраинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграции
"Сегодня линия обороны Европы проходит здесь", – молодежь прифронтового Нью-Йорка призвала мир защитить Украину"Сегодня линия обороны Европы проходит здесь", – молодежь прифронтового Нью-Йорка призвала мир защитить Украину
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Порошенко: личное обязательство не запрещает участия в заседании Совета Украина-НАТОПорошенко: личное обязательство не запрещает участия в заседании Совета Украина-НАТО
Порошенко призвал демократические силы объединиться ради государстваПорошенко призвал демократические силы объединиться ради государства
Последние новости
Подгружаем последние новости