Суд в Днепре подтвердил приговор Плотницкому и еще двум боевикам "ЛНР" за сбитие самолета Ил-76

Все приговорены к пожизненному заключению за совершение террористического акта.

Суд в Днепре подтвердил приговор Плотницкому и еще двум боевикам "ЛНР" за сбитие самолета Ил-76
Игорь Плотницкий

Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил решение суда первой инстанции, который приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого, заместителя командира незаконного вооружённого формирования "Батальон Заря" Андрея Патрушева и командира незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексея Гуреева.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Все осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса).

"По данным следствия, с целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом, перекрывавшим авиационное сообщение аэропорта г. Луганска. 14 июня 2014 г. во время осуществления захода на посадку в аэропорт г. Луганск этим ПЗРК был поражен военно-транспортный самолет Ил-76. Обстрел был организован и произведен под четким руководством осужденных", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

"Сейчас Службой безопасности Украины принимаются меры по обеспечению выполнения решения суда в части задержания обвиняемых и этапированию их для отбывания наказания", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. Все находившиеся на борту 49 человек погибли. Ответственность за сбитие сразу после катастрофы взяла на себя "ЛНР".

Ранее по делу об сбитии Ил-76 судили также украинского генерала Виктора Назарова. Суды двух инстанций признали его виновным в служебной халатности и назначили ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. В мае 2021 года Верховный Суд оправдал генерала Назарова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
Командующий Нацгвардии Балан подал в отставку после трагедии в ДнепреКомандующий Нацгвардии Балан подал в отставку после трагедии в Днепре
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
Глава правоохранительного комитета в Раде: "Должна быть создана военная полиция для недопущения повторения стрельбы в Днепре"Глава правоохранительного комитета в Раде: "Должна быть создана военная полиция для недопущения повторения стрельбы в Днепре"
Украина не будет вести переговоры с боевиками "ЛДНР" о статусе Донбасса - источникиУкраина не будет вести переговоры с боевиками "ЛДНР" о статусе Донбасса - источники
ВАКС приговорил бывшего киевского прокурора к 5 годам лишения свободыВАКС приговорил бывшего киевского прокурора к 5 годам лишения свободы
В Херсоне боевика "ДНР/ЛНР" заочно приговорили к 9 годам заключенияВ Херсоне боевика "ДНР/ЛНР" заочно приговорили к 9 годам заключения
Апелляционный суд вернул дело о госизмене Януковича и жалобу на приговор в суд первой инстанцииАпелляционный суд вернул дело о госизмене Януковича и жалобу на приговор в суд первой инстанции
Гражданин Чехии заочно приговорен к 21 году за участие в войне против Украины, - СМИГражданин Чехии заочно приговорен к 21 году за участие в войне против Украины, - СМИ
В НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с РоSSиейВ НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с РоSSией
В Канаде присудили $84 млн родственникам пассажиров сбитого Ираном самолета МАУВ Канаде присудили $84 млн родственникам пассажиров сбитого Ираном самолета МАУ
Последние новости
Подгружаем последние новости