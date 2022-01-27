Суд в Днепре подтвердил приговор Плотницкому и еще двум боевикам "ЛНР" за сбитие самолета Ил-76

Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил решение суда первой инстанции, который приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого, заместителя командира незаконного вооружённого формирования "Батальон Заря" Андрея Патрушева и командира незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексея Гуреева.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Все осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса).

"По данным следствия, с целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом, перекрывавшим авиационное сообщение аэропорта г. Луганска. 14 июня 2014 г. во время осуществления захода на посадку в аэропорт г. Луганск этим ПЗРК был поражен военно-транспортный самолет Ил-76. Обстрел был организован и произведен под четким руководством осужденных", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

"Сейчас Службой безопасности Украины принимаются меры по обеспечению выполнения решения суда в части задержания обвиняемых и этапированию их для отбывания наказания", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. Все находившиеся на борту 49 человек погибли. Ответственность за сбитие сразу после катастрофы взяла на себя "ЛНР".

Ранее по делу об сбитии Ил-76 судили также украинского генерала Виктора Назарова. Суды двух инстанций признали его виновным в служебной халатности и назначили ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. В мае 2021 года Верховный Суд оправдал генерала Назарова.