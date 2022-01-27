В Донецкой области задержали разведчика "ДНР", который бежал от "издевательств" роSSийских кураторов

Задержанным является местный житель, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам.

Сотрудники украинской контрразведки совместно с военными задержали на линии разграничения в Донецкой области разведчика вражеской группировки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

У задержанного был при себе автомат Калашникова в разобранном состоянии.

"По предварительным данным, боевик покинул ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и «кураторов» над подчиненными. Установлено, что задержан житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Луганской области задержали бывшего боевика, ехавшего за украинской пенсией.