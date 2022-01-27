Радуцкий не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель

Однако вводить локдаун нет смысла.

?Радуцкий не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель
Фото: Макс Левин

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Радуцкий напомнил, что в странах, достигших пика заболеваемости, число заболевших достигает и 400 тыс., как во Франции. И в 9-миллионном Израиле сегодня 79 тысяч в сутки... Поэтому, по прогнозам академии медицинских наук, Минздрава и Совета национальной безопасности и обороны, к сожалению, скорее всего, и мы будем иметь большие цифры. Единственное, что успокаивает – что занятость коек и летальность намного ниже, чем при штамме "дельта", - отметил Радуцкий.

При этом он подчеркнул, что вводить жесткий локдаун пока нет смысла.

Украине существует адаптивный карантин. По правилам, решения по его введению принимают местные власти. Локдаун вводить в стране смысла пока нет... Но адаптивный карантин - это "красная", "желтая" и "оранжевая" зоны - должен работать", - отметил Радуцкий.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что новая волна коронавируса, связанная с распространением в мире нового штамма "омикрон", пройдет в Украине спокойнее предыдущих.

В настоящее время штамм "омикрон" обнаружен уже в 17 украинских областях, но он пока не доминирует.

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