Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину

Поставлять вооружение Украине Германия не собирается.

Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае новой агрессии РоSSии против Украины ФРГ поддержит санкции против газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее заявление, сделанное во время дебатов в Бундестаге по Украине, цитирует FAZ.

"На случай новой агрессии имеется широкий спектр ответов, в частности, "Северный поток-2", - заявила она.

Бербок подчеркнула, что Германия стремится к диалогу, потому что "говорящий - не стреляет".

"Сложно не видеть угрозы, когда сотни тысяч солдат с танками и оружием накоплены возле границы Украины по непонятной причине", - отметила министр.

Она также выступила против роSSийских "гарантий безопасности", несовместимых с европейским порядком безопасности.

Министр также заявила, что решение о доставке в Украину 5000 касок было принято на запрос украинской стороны. Она добавила, что Германия также ремонтирует защитный бункер в Одесской области и обучает Вооруженные силы Украины, но поставлять вооружение Германия не собирается и в дальнейшем.

Напомним, информацию о том, что Германия не поддерживает санкции против "Северного потока-2", распространяли западные СМИ. Также официально известно, что Австрия поддерживает быстрые и жесткие санкции против РоSSии в случае ее нового вторжения в Украину, но выступает против ограничительных мер в газовом секторе, в частности, в отношении "Северного потока-2".

В Госдепе вчера заявили, что в случае нового вторжения РоSSии "Северный поток-2" не будет запущен. Соединенные Штаты и Германия будут принимать для этого меры.

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