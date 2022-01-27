Китай призвал учесть требования РоSSии по "гарантиям безопасности" и вернуться к Минским соглашениям
У главы МИД КНР состоялся телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Глава МИД Китая Ван И убежден, что для решения "украинского вопроса" нужно вернуться к выполнению Минских договоренностей.
Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает китайское информагентство "Синьхуа".
"Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН, являются основным политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны быть реализованы практически. Китай будет поддерживать любые усилия, отвечающие направлению и духу этих соглашений", – говорится в сообщении.
В то же время глава китайского внешнеполитического ведомства призвал все стороны сохранять спокойствие и не делать ничего, что могло бы стимулировать напряженность или раздуть кризис.
Ван И подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет ущерба безопасности других, а региональная безопасность может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных блоков.
По его словам, в 21 веке все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а "законные беспокойства РоSSии в отношении безопасности должны быть восприняты серьезно и учтены".
Напомним, вчера США предоставили письменный ответ на требования РоSSии по "гарантиям безопасности". По данным СМИ, посол США Салливан доставил в роSSийский МИД два документа: один – от США, второй – от НАТО. Текст ответа пока не опубликован.
В украинском МИДе заверили, что ответ США относительно "гарантий безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины.
Также вчера заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты видят все признаки подготовки Россией широкомасштабного наступления на Украину в середине февраля. Она предположила, что лидер Китая Си Цзиньпин попросил Путина отсрочить нападение до завершения Олимпийских игр в Пекине.