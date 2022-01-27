Китай призвал учесть требования РоSSии по "гарантиям безопасности" и вернуться к Минским соглашениям

Глава МИД Китая Ван И убежден, что для решения "украинского вопроса" нужно вернуться к выполнению Минских договоренностей.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает китайское информагентство "Синьхуа".

"Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН , являются основным политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны быть реализованы практически. Китай будет поддерживать любые усилия, отвечающие направлению и духу этих соглашений", – говорится в сообщении.

В то же время глава китайского внешнеполитического ведомства призвал все стороны сохранять спокойствие и не делать ничего, что могло бы стимулировать напряженность или раздуть кризис.

Ван И подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет ущерба безопасности других, а региональная безопасность может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных блоков.

По его словам, в 21 веке все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а "законные беспокойства РоSSии в отношении безопасности должны быть восприняты серьезно и учтены".

Напомним, вчера США предоставили письменный ответ на требования РоSSии по "гарантиям безопасности". По данным СМИ , посол США Салливан доставил в роSSийский МИД два документа: один – от США , второй – от НАТО. Текст ответа пока не опубликован.

В украинском МИДе заверили, что ответ США относительно "гарантий безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины.