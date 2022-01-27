В Госдепе исключили начало работы "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину

Какие меры будут принимать США и ФРГ, представитель Госдепа не уточнил.

Если РоSSия вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет запущен. Соединенные Штаты и Германия будут принимать для этого меры.

Такое убеждение выразил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в эфире Национального радио. Однако подробности чиновник не сообщил, передает DW.

"Мы будем работать вместе с Германией для принятия необходимых мер, чтобы проект не продвинулся дальше", – отметил Прайс.

Он подчеркнул, что газопровод в настоящее время не работает.

"Для нас это рычаг. Это рычаг для Германии. Это рычаг для трансатлантического сообщества, поскольку газ не поступает. Чтобы было понятно, это не рычаги влияния для Владимира Путина", – добавил он.

Строительство "Северного потока-2" было окончено в начале сентября 2021 года. Процесс сертификации "Северного потока – 2" находится на паузе, потому что немецкое Федеральное сетевое агентство BNetzA ждет, пока подконтрольная "Газпрому" швейцарская Nord Stream 2 AG создаст дочернюю фирму в Германии. Эта новая компания должна стать оператором газопровода.

Ранее США ввели санкции в отношении фирм, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".