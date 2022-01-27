"Заявление главы "Единой РоSSии" – шаг к дальнейшей эскалации конфликта", – Мережко

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает заявление главы "Единой РоSSии" с призывом официально предоставить террористам "ЛДНР" оружие шагом к дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.

Нардеп прокомментировал обращение Владимира Васильева к президенту РФ Владимиру Путину с предложением официально поставлять оружие в "ЛДНР".

Мережко объяснил, что мнение главы парламентской фракции пропутинской партии официально не представляет точку зрения роSSийского государства. Если бы заявление было сделано главой МИД Сергеем Лавровым или президентом РФ , на него нужно было бы реагировать официально. Это было бы очевидным нарушением и международного права, и суверенитета Украины, и Минских договоренностей.

Поскольку речь идет о политическом заявлении, то и реакция на него должна быть политической.

"Это заявление может быть шагом к дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе", - отметил Александр Мережко.

Напомним, вчера глава фракции "Единой РоSSии" в Госдуме Владимир Васильев попросил роSSийское руководство оказать помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" и отправить им вооружение. Положение в Украине Васильев оценил как возвращение к нацизму и бандеровщине.

Васильев обратил внимание на то, что НАТО якобы накачивает Украину летальным оружием, а в мировых СМИ происходит "истерия по поводу "вторжения" РоSSии".

Ранее поставлять вооружение террористам "ЛДНР" роSSийские власти призвал первый заместитель главы Совета Федерации РоSSии Андрей Турчак.