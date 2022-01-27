"Заявление главы "Единой РоSSии" – шаг к дальнейшей эскалации конфликта", – Мережко
Мнение главы парламентской фракции пропутинской партии официально не представляет точку зрения роSSийского государства.
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает заявление главы "Единой РоSSии" с призывом официально предоставить террористам "ЛДНР" оружие шагом к дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.
Нардеп прокомментировал обращение Владимира Васильева к президенту РФ Владимиру Путину с предложением официально поставлять оружие в "ЛДНР".
Мережко объяснил, что мнение главы парламентской фракции пропутинской партии официально не представляет точку зрения роSSийского государства. Если бы заявление было сделано главой МИД Сергеем Лавровым или президентом РФ, на него нужно было бы реагировать официально. Это было бы очевидным нарушением и международного права, и суверенитета Украины, и Минских договоренностей.
Поскольку речь идет о политическом заявлении, то и реакция на него должна быть политической.
"Это заявление может быть шагом к дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе", - отметил Александр Мережко.
Напомним, вчера глава фракции "Единой РоSSии" в Госдуме Владимир Васильев попросил роSSийское руководство оказать помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" и отправить им вооружение. Положение в Украине Васильев оценил как возвращение к нацизму и бандеровщине.
Васильев обратил внимание на то, что НАТО якобы накачивает Украину летальным оружием, а в мировых СМИ происходит "истерия по поводу "вторжения" РоSSии".
Ранее поставлять вооружение террористам "ЛДНР" роSSийские власти призвал первый заместитель главы Совета Федерации РоSSии Андрей Турчак.