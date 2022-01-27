Верховная Рада из-за высокой заболеваемости вместо 3 пленарных дней будет работать в комитетах

Работа в комитетах разрешена в онлайн-режиме.

Верховная Рада из-за высокой заболеваемости вместо 3 пленарных дней будет работать в комитетах
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада Украины в начале седьмой сессии, которая стартует на следующей неделе, вместо трех пленарных дней будет работать в комитетах.

Соответствующее решение было принято 233 голосами на заседании 27 января.

Сессия откроется во вторник, после чего парламентарии будут участвовать в заседаниях комитетов, поскольку это разрешено делать дистанционно. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук дал поручение всем комитетам работать в эти дни.

Изменения в календарном плане связаны с большим количеством заболевших ковидом, как среди депутатов, так и работников Аппарата.

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий заявил, что суточное количество больных по стране может достичь и 60 000. В то же время наблюдается меньшая госпитализация среди взрослых. Он призвал депутатов и всех украинцев быть осмотрительными.

Напомним, по состоянию на утро 27 января, только в одной фракции "Слуга народа" COVID-19 был обнаружен еще у шести народных депутатов. В общей сложности болеют 23 депутата фракции. По состоянию на утро понедельника было известно об 11 заболевших ковидом народных депутатах и 34 работниках Аппарата Верховной Рады.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
Германия предоставит Украине 5 тысяч шлемов вместо оружияГермания предоставит Украине 5 тысяч шлемов вместо оружия
Гетманцев о введении РРО: Никаких отсрочек не будетГетманцев о введении РРО: Никаких отсрочек не будет
Италия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуИталия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в Украину
Одна из пострадавших на митинге ФЛП получила перелом предплечья и трех реберОдна из пострадавших на митинге ФЛП получила перелом предплечья и трех ребер
Депутат Дмитрук приостановил членство в МФО "Разумная политика" из-за инцидента в Одесском горсоветеДепутат Дмитрук приостановил членство в МФО "Разумная политика" из-за инцидента в Одесском горсовете
"Никаких прямых перегоров с сепаратистами не было и не будет", – Ермак"Никаких прямых перегоров с сепаратистами не было и не будет", – Ермак
Полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной РадыПолиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной Рады
Украина не будет вести переговоры с боевиками "ЛДНР" о статусе Донбасса - источникиУкраина не будет вести переговоры с боевиками "ЛДНР" о статусе Донбасса - источники
"Признание Госдумой РФ т.н. ОРДЛО будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей", – Резников"Признание Госдумой РФ т.н. ОРДЛО будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей", – Резников
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете, пострадали три охранникаНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете, пострадали три охранника
Последние новости
Подгружаем последние новости