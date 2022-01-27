Верховная Рада из-за высокой заболеваемости вместо 3 пленарных дней будет работать в комитетах

Верховная Рада Украины в начале седьмой сессии, которая стартует на следующей неделе, вместо трех пленарных дней будет работать в комитетах.

Соответствующее решение было принято 233 голосами на заседании 27 января.

Сессия откроется во вторник, после чего парламентарии будут участвовать в заседаниях комитетов, поскольку это разрешено делать дистанционно. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук дал поручение всем комитетам работать в эти дни.

Изменения в календарном плане связаны с большим количеством заболевших ковидом, как среди депутатов, так и работников Аппарата.

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий заявил, что суточное количество больных по стране может достичь и 60 000. В то же время наблюдается меньшая госпитализация среди взрослых. Он призвал депутатов и всех украинцев быть осмотрительными.

Напомним, по состоянию на утро 27 января, только в одной фракции "Слуга народа" COVID-19 был обнаружен еще у шести народных депутатов. В общей сложности болеют 23 депутата фракции. По состоянию на утро понедельника было известно об 11 заболевших ковидом народных депутатах и 34 работниках Аппарата Верховной Рады.