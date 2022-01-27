Тимошенко призвала закрыть возбужденные против предпринимателей-протестующих дела

Нардеп считает, что требования ФЛП нужно выполнить.

Тимошенко призвала закрыть возбужденные против предпринимателей-протестующих дела
Фото: пресслужба

Политическая партия «Батькивщина» требует от власти закрыть возбужденные против предпринимателей-протестующих уголовные дела и выполнить их требования. Об этом заявила во время выступления с трибуны парламента глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«То, что малых предпринимателей, приехавших под Верховную Раду, чтобы найти справедливость, жестоко избила полиция, свидетельствует о том, что ничего не изменилось. Но мы требуем выпустить всех людей, закрыть возбужденные против них уголовные дела и принять закон, возвращающий им право работать», – призвала Юлия Тимошенко.

По ее словам, малые предприниматели потерпели «сокрушительный удар» от принятых монобольшинством законов, поэтому пытались встретиться с депутатами, которых они избрали, но против них «устроили расправу».

«Двум женщинам сломали руки, 74 человека были брошены в автозаки, а перед этим жестоко избиты. Есть видеокадры того, что людей били ногами по голове для того, чтобы силой затащить их в автозаки. Так полиция действующего президента и «слуг народа» расправляется сегодня со средним классом, с гражданами, которые не просто приехали сюда обрести справедливость, а еще и потому, что они до сих пор верят в вас, в президента», – обратилась Юлия Тимошенко к представителям партии власти.

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