Порошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа

Экс-президент призвал мир объединиться вокруг Украины.

Порошенко: Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью британской телерадиокорпорации BBC призвал к единству и поддержке Украины.

«Намерения Путина вполне серьезны. Раньше мир понимал, что это опасность для Украины, а сейчас ни у кого не осталось иллюзий, и все понимают, что это - опасность для европейской и глобальной безопасности. Потому что Путин так же может совершить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа всего мира. И в этой ситуации все понимают, что инвестирование в украинскую безопасность означает инвестирование в их безопасность», – отметил Порошенко.

По мнению экс-президента, объединенная и сильная Украина является правильным ответом Путину.

«Если вы спросите, что сейчас Украине нужно от Запада? Во-первых, мы должны повысить обороноспособность Украины. Мы должны сделать РоSSию более слабой введением санкций, объявлением жестких санкций, если Путин будет продолжать агрессию. Мы должны предоставить Украине План действий по членству в НАТО – и это будет правильным ответом на шантаж Путина не только от Украины, но и от всего мира. Никаких уступок РоSSии», – резюмирует пятый Президент.

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