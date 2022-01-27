Сенниченко заявил, что повторно написал заявление на увольнение

Вопрос об отставке должен быть рассмотрен еще раз сегодня.

Сенниченко заявил, что повторно написал заявление на увольнение
голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко
Фото: Ліга

Дмитрий Сенниченко заявил, что написал повторное заявление на увольнение с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Заявление рассмотрит профильный комитет, после чего вопрос снова вынесут в зал. Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Год в Верховной Раде лежит закон об ускорении прозрачной приватизации привлечения инвестиций. Его нужно принять. И правительству Украины все же определиться, какие компании стратегические, не стратегические, передать стретегические в Фонд. В Фонде все работает. Поэтому это моя абсолютно продуманная, логичная отставка, которую я прошу проголосовать", – отметил он.

Сенниченко подчеркнул, что сразу после вступления в должность говорил, что пришел на нее всего на два года. Именно через два года он и подал заявление на увольнение.

"То, что я мог сделать на этом посту, полностью сделано, с моей точки зрения", – отметил он.

Напомним, заявление об отставке Сенниченко написал еще в ноябре. Он заверил, что у него нет конфликта ни с премьер-министром Денисом Шмыгалем, ни с президентом Владимиром Зеленским, а также что его отставка не связана с аукционом по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") .

Первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации состоялся 27 октября. В нем приняли участие только три компании, а победу одержало связанное с миллионером Василием Хмельницким ООО "Дженерал Коммерс". Компания предложила за объект 1,429 млрд гривен, всего на 2% больше стартовой стоимости. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило об аресте 100% акций приватизированного в конце 2021 года киевского завода "Большевик". Уголовное производство начато по поводу возможных злоупотреблений служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации.

Вопрос об отставке Сенниченко парламент решил рассмотреть только сегодня, но "за" насчитали только 223 голоса – на три меньше минимального количества. Трое депутатов при этом заявили, что у них не сработала кнопка, хотя они голосовали "за". Переголосовать вопрос невозможно – только поставить заново на основании нового заявления.

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