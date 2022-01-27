В Смеле с третьей попытки переименовали улицу Терешковой
Городские власти дважды отказывались от переименования.
Вчера, 26 января, депутаты Смелянского городского совета Черкасской области переименовали улицу Терешковой на улицу Солнечную. Ранее городские власти дважды отказывались это сделать.
О решении LB.ua стало известно из собственных источников.
Собеседники издания рассказали, что на рассмотрение депутатов были вынесены три варианта нового названия улицы: Павла Чубинского, поддержанное комиссией по переименованиям, Солнечная и Розовая. Большинство жителей поддержали проект по переименованию улицы в Солнечную.
В ходе голосования 21 депутат проголосовал за это название.
Ранее Смелянский городской совет отказался рассмотреть переименование улицы, названной в честь космонавта, депутата-"единороски" Валентины Терешковой в честь погибших на войне смелянцев.
Всего городские власти дважды отказывались переименовывать улицу Терешковой. В сентябре Смелянский городской совет на письмо главы движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова ответил, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.
Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она являлась деятелем Коммунистической партии.