В Смеле с третьей попытки переименовали улицу Терешковой

Городские власти дважды отказывались от переименования.

В Смеле с третьей попытки переименовали улицу Терешковой
Депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова
Фото: Московский комсомолец

Вчера, 26 января, депутаты Смелянского городского совета Черкасской области переименовали улицу Терешковой на улицу Солнечную. Ранее городские власти дважды отказывались это сделать.

О решении LB.ua стало известно из собственных источников.

Собеседники издания рассказали, что на рассмотрение депутатов были вынесены три варианта нового названия улицы: Павла Чубинского, поддержанное комиссией по переименованиям, Солнечная и Розовая. Большинство жителей поддержали проект по переименованию улицы в Солнечную.

В ходе голосования 21 депутат проголосовал за это название.

Ранее Смелянский городской совет отказался рассмотреть переименование улицы, названной в честь космонавта, депутата-"единороски" Валентины Терешковой в честь погибших на войне смелянцев.

Всего городские власти дважды отказывались переименовывать улицу Терешковой. В сентябре Смелянский городской совет на письмо главы движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова ответил, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она являлась деятелем Коммунистической партии.

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