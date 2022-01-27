Срок между вакцинацией и бустером сократили до трех месяцев

В COVID-сертификате будет отметка "booster/бустер".

Срок между вакцинацией и бустером сократили до трех месяцев
Фото: kyivcity.gov.ua

Кабинет Министров установил минимальный срок между этапами вакцинации для получения бустерной дозы вакцины против COVID-19. Теперь он составляет 90 дней вместо 180-ти.

Постановлением от 19 января правительство также установило максимальный срок для получения дозы вакцины против COVID-19 – 270 дней, сообщает "Интерфакс-Украина".

Эти термины применяют и для вакцинации одной вакциной, и при применении смешанных схем вакцинации, уточняется в документе.

Кроме того, постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после бустерной дозы в него будет вноситься соответствующая отметка "booster/бустер".

Напомним, в начале января Минздрав решил начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения. Сначала рекомендовали делать бустер через 6-9 месяцев после получения второй прививки от COVID-19.

Бустер делают мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer), а при их отсутствии – любой другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Отмечалось, что новый COVID-сертификат после бустерной дозы можно будет сгенерировать в Дии в конце января 2022 года. До того времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

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